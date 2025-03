POL-HRO: Umleitung bei Rövershagen aufgrund der Vollsperrung der B105 - viele Verkehrsteilnehmer missachten Ausschilderungen

Landkreis Rostock/ Rövershagen (ots) -



Derzeit kommt es aufgrund von Bauarbeiten an einem Bahnübergang in Rövershagen zu einer Vollsperrung der B105 in diesem Bereich. Für die Dauer der Vollsperrung sind Umleitungen ausgeschildert, sodass der durchfließende Verkehr den Bereich um Rövershagen großräumig umfahren kann und soll.



Trotz der offiziellen Beschilderungen werden die Umleitungen von vielen Verkehrsteilnehmern ignoriert und trotz Durchfahrtsverbot die angrenzenden Straßen befahren. Dies führt zu diversen Beeinträchtigungen in Rövershagen selbst. Vor allem der Waldweg und die Köhlerstraat sind von der Missachtung vieler Verkehrsteilnehmer betroffen. Durch das Polizeirevier Sanitz werden daher entsprechende Kontrollen durchgeführt und Verstöße geahndet.



Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer daher die offiziellen Umleitungen zu nutzen.



