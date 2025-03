POL-HRO: Brand einer Scheune in Gorlosen - 150.000 Euro Schaden

Gorlosen (ots) -



Erheblicher Sachschaden ist am gestrigen Montagnachmittag beim Brand einer Scheune in Gorlosen im Landkreis Ludwigslust-Parchim entstanden. Nach ersten Erkenntnissen wird der entstandene Sachschaden auf rund 150.000 Euro geschätzt.



Gegen 14:40 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über ein Feuer auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes informiert. Etwa ein Drittel der Lagerhalle wurde dabei beschädigt, insgesamt rund 280 Heuballen wurden durch das Feuer zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und durch eine Brandwache ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen und/oder möglichen Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust unter der 03874 411-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.



