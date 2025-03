POL-HRO: Erstmeldung: Vollsperrung der B192 Abzweig Neu Poserin nach schwerem Verkehrsunfall zwischen Goldberg und Karow

B192/ Neu Poserin (ots) -



Seit ca. 09:10 Uhr befinden sich mehrere Polizeistreifen und weitere Rettungskräfte auf der B192 zwischen Goldberg und Karow aufgrund eines Verkehrsunfalls im Einsatz.



Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei PKW in den Verkehrsunfall involviert sein. Ein Fahrzeug soll nach dem Unfall in Brand geraten sein. Darüber hinaus liegen derzeit keine weiteren Angaben zum Unfallhergang, Beteiligten sowie gegebenenfalls verletzten Personen vor.



