POL-HRO: 83-jähriger Fußgänger nach Unfall verstorben

Nach einem Verkehrsunfall am 1. März 2025 in Lütten Klein ist der beteiligte Fußgänger infolge seiner Verletzungen im Krankenhaus verstorben.



Der Unfall ereignete sich in einem Wendehammer in der Ostseeallee. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen habe ein Pkw-Fahrer den 83-Jährigen beim Rückwärtsausparken übersehen und erfasst. (Bezugsmeldung: https://shorturl.at/qP0Ec).



