POL-HRO: Aufhebung der Vermisstensuche nach 89-jährigem Mann aus Lübz

Lübz/Plau am See (ots) -



Der im Laufe des 03.03.25 als vermisst gemeldete 89-jährige Mann aus

Lübz konnte durch Kräfte der Polizei Plau am See wohlbehalten aufgefunden werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



