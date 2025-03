POL-HRO: Themenorientierte Verkehrskontrollen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im März 2025: Ablenkung im Straßenverkehr

Rostock (ots) -



Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die themenorientierten Verkehrskontrollen - dieses Mal mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr". Die monatlichen Kontrollmaßnahmen sind Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" und werden über den gesamten Monat März fortgeführt.



Allein im Jahr 2024 wurden bislang über 11.500 Verstöße gegen die verbotswidrige Handynutzung festgestellt und geahndet. Darüber hinaus hat die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2024 622 (PP Rostock: 460 / PP NB: 162) Verkehrsunfälle registriert, die direkt auf die verbotswidrige Nutzung von Handys am Steuer oder andere Formen der Ablenkung zurückzuführen sind.



Grund genug, für Beamtinnen und Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in diesem Monat im Rahmen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN! den Fokus auf "Ablenkung im Straßenverkehr" zu legen, denn jeder Unfall ist einer zu viel auf dem Weg zur "Vision Zero" - null Verkehrstote.



In allen acht Polizeiinspektionen der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock werden den ganzen Monat über verstärk stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt. Die Auftaktkontrolle findet heute im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund statt.



