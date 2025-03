POL-NB: Brand in der Gießerei in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Am 03.03.2025, gegen 19:20 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es zu einem Brand in der Gießerei

in Ueckermünde kam.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Freiwilligen Feuerwehren

aus Ueckermünde, Bellin, Grambin, Liepgarten und Eggesin mit ca. 70

Kameraden bereits vor Ort und hatten mit den Löscharbeiten begonnen.

Der Schichtführer der Firma hatte die Evakuierung von 40 Mitarbeitern

veranlasst. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation

in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Das Feuer konnte nach ca. einer Stunde gelöscht werden.

Als mögliche Ursache für den Ausbruch des Feuers könnte der

Funkenflug von Schmelzgut in Betracht kommen. Es besteht der Verdacht

der fahrlässigen Brandstiftung.

Ebenfalls wurde vor Ort der Kriminaldauerdienst eingesetzt.

Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden, da das genaue

Ausmaß und eine Begutachtung des Brandortes erst nach dem Abkühlen

der Hochöfen möglich ist. Dazu wird der Einsatz eines

Brandursachenermittlers am morgigen Tag angestrebt.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell