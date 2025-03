POL-NB: 14-jähriges Mädchen aus Anklam vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Anklam (ots) -



Die Polizei sucht derzeit nach einem 14-jähriges Mädchen aus Anklam, welches medizinische Hilfe benötigt. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://tinyurl.com/2dbkqp7m



Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens, die letztmalig in Anklam gesehen wurde. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 14-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens machen? Wer hat die 14-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



