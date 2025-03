POL-HRO: Einbruch in Autohaus - Täter entwenden Transporter und Bargeld

Crivitz (ots) -



Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag, dem 1. März 2025, 12:00 Uhr, und Montag, dem 3. März 2025, 06:30 Uhr, in ein Autohaus in der Gewerbeallee in Crivitz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude.



Die Täter entwendeten einen weißen VW Crafter sowie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 47.000 Euro. Zur Spurensicherung war der Kriminaldauerdienst im Einsatz.



Die Ermittler bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03847 4327-0 an die Polizei in Sternberg zu wenden. Hinweise nehmen zudem jede anderen Polizeidienststelle sowie die Onlinewache der Landespolizei M-V entgegen.



