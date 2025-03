POL-HRO: Marienplatz ist wieder videoüberwacht

Schwerin (ots) -



Die mobile Interimslösung zur Bildüberwachung auf dem Schweriner Marienplatz konnte erfolgreich installiert werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5982414). Damit ist der Bereich zwischen dem Schlossparkcenter und der Marienplatzgalerie vier Wochen nach dem Ausfall der festinstallierten Kameras wieder videoüberwacht.



Am späten Nachmittag wurden die Videomasten angeliefert und aufgebaut. Nachdem die insgesamt acht Kameras eingestellt und alle datenschutzrelevanten Einstellungen vorgenommen wurden, erfolgt nun die verschlüsselte Datenübertragung in das Polizeizentrum Schwerin. Die mobile Wache und die damit verbundene erhöhte Polizeipräsenz rund um den Marienplatz bleiben bestehen.



