14-jähriges Mädchen aus Anklam vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht derzeit nach der 14-jährigen Lena Neumann aus Lassan, welche medizinische Hilfe benötigt. Sie wurde zuletzt am Montag, den 03.03.2025, gegen 08:00 Uhr, im Bereich des sonderpädagogischen Förderzentrums Anklam in der Mühlenstraße gesehen. Von dort entfernte sich das Mädchen in unbekannte Richtung.

Die vermisste 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,50 m groß

- normale Statur

- lange blonde Haare

- auffällige Sommersprossen im Gesicht

Die Vermisste ist mit einer beigen Jacke und einer hellblauen Jeans bekleidet und trägt einen bunten Adidas-Rucksack bei sich.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 14-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens machen? Wer hat die 14-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.