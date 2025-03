POL-NB: Auto landet im Vorgarten

Röbel (ots) -



Ein 38-Jähriger hat gestern Abend die Polizei gerufen. Er hatte im Vorgarten einen ungewöhnlichen Besucher, der auch gar nicht lang bleiben wollte. Gegen 22:50 Uhr hat ein 48-Jähriger in Röbel beim Abbiegen vom Gildekamp in die Bahnhofstraße Richtung Dambeck vermutlich die Kontrolle über das Auto verloren und endete im Vorgarten eines Hauses. Die Insassen wollten wohl zu Fuß fliehen.



Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Der Fahrer war alkoholisiert und pustete 1,49 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Alle Personen im Fahrzeug blieben unverletzt.



Die Insassen des Autos sind Bulgaren, der Hinweisgeber Deutscher.



