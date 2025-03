POL-HRO: Polizei ermittelt nach schweren Raub in Rostocker Imbiss

Rostock (ots) -



In einem asiatischen Imbiss im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist es gestern am späten Abend zu einem schweren Raub gekommen. Gegen 22:55 Uhr sollen fünf unbekannte Täter die Lokalität in der Alten Warnemünder Chaussee betreten und unter Vorhalten von Waffen Bargeld gefordert haben. Der anwesende Mitarbeiter wurden bei dem Vorfall durch Einsatz von Reizgas durch die Täter leicht verletzt. Nachdem die unbekannten Täter Bargeld entwenden konnten, flüchteten die Männer in Richtung IGA-Park.



Gäste waren zum Zeitpunkt der Tat nicht im Lokal anwesend. Der Kriminaldauerdienst konnte Spuren am Tatort sichern und wertet diese nun aus.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 oder bei jeder anderem Dienststelle zu melden.



