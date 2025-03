POL-NB: Zigarettenautomat gesprengt

Peenehagen (ots) -



Im Mühlenweg in Peenehagen ist gestern Abend gegen 23:20 Uhr ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Der Automat wurde dadurch komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Dutzenden Packungen lagen nach der Sprengung noch auf dem Boden verstreut. Die Menge der Zigarettenschachteln, die gestohlen wurden, ist noch unbekannt.



Anwohner waren durch den lauten Knall wach geworden und hatten die Polizei informiert.



Zeugen, die womöglich noch vor der Sprengung einen oder mehrere Verdächtige am Automaten zur Tatzeit gesehen haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Waren unter 03991 / 1760.



