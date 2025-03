POL-HRO: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Auseinandersetzung in der Innenstadt

Rostock (ots) -



Am vergangenen Freitag, 28. Februar 2025, soll es nach vorliegenden Erkenntnissen zu einem Körperverletzungsdelikt in der Rostocker Innenstadt gekommen sein.



Gegen 19:40 Uhr habe sich nach Aussagen von Zeugen zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen Rostocker sowie einer größeren Personengruppe im Bereich des Kröpeliner-Tor-Centers entwickelt. In der Folge sei der Deutsche durch zwei Tatverdächtige angegriffen worden und nach einem Schlag ins Gesicht zu Boden gestürzt sein. Auch anschließend sollen beide Tatverdächtige weiterhin auf den Mann eingewirkt haben, ehe sie sich vom Tatort entfernten. Der Geschädigte wurde leichtverletzt in eine Rostocker Klinik verbracht.



Aufgrund der Aussagen mehrerer Zeugen und ihrer detaillierten Personenbeschreibung konnten Beamte des Polizeihauptreviers einen der Tatverdächtigen am darauffolgenden Sonnabend in Innenstadtnähe wiedererkennen und seine Personalien feststellen. Der 16-jährige Syrer äußerte den Beamten gegenüber, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



