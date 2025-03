POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand eines Gartenhauses

Wismar (ots) -



Nachdem es am zurückliegenden Wochenende im Wismarer Altstadtbereich zum Brand eines Gartenhauses gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Am Samstag, den 1. März 2025, wurde die Wismarer Polizei gegen 05:30 Uhr über den Brand in der Kleingartenanlage Wall Süd Wismar informiert. Kurz nach dem Eintreffen der Polizeikräfte erreichten die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wismar Altstadt den Brandort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten des brennenden Gartenhauses sowie des angrenzenden Carports.



Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf etwa 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage, die an die Dahlmannstraße grenzt, gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



