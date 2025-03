POL-HRO: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben nach vorliegenden Erkenntnissen am vergangenen Freitag, 1. März 2025, diverse Objekte im Rostocker Stadtteil Stadtweide besprüht. Die Polizei hat nach Hinweis eines Zeugen Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.



Gegen 23 Uhr wurde ein Anwohner auf zwei männliche Personen aufmerksam, die ein Graffito auf einem Stromkasten anbrachten. Nachdem der Zeuge die beiden als dunkel gekleidet und jugendlich beschriebenen Männer ansprach, entfernten sich diese in unbekannte Richtung. Wenig später bemerkte der betreffende Zeuge einen beleidigenden Schriftzug an seinem Carport. Bereits auf der Anfahrt stellten die hinzugerufenen Polizeikräfte weitere Sachbeschädigungen im Umfeld fest.



Nach bisherigem Stand der laufenden Ermittlungen wurden im Bereich Haubentaucherweg und Robbenweg insgesamt sieben besprühte Objekte (Türen und Briefkästen) sowie je einen beschädigten Anhänger und Stromkasten fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch an den Kriminaldauerdienst Rostock, Tel. 0381 4916-1616, zu wenden. Hinweise können auch bei jeder anderen Polizeidienststelle sowie über die Onlinewache der Polizei M-V mitgeteilt werden.



