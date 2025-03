POL-HRO: Diebstahl eines Mähwerks in Warsow - Zeugen gesucht

Warsow (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Mähwerk von einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände in Warsow entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gelände in der Schweriner Straße und entwendeten ein mehr als eine Tonne schweres Mähwerk.



Die Tatzeit liegt zwischen dem 28. Februar 2025, 20:00 Uhr, und dem 1. März 2025, 08:00 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden.



Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen, auch beim Abtransport, im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 6310, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



