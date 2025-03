POL-HRO: E-Scooter-Fahrer fährt 77-Jährige auf Gehweg an und flüchtet

Landkreis Rostock/ Teterow (ots) -



Am Freitagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr in Teterow zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter-Fahrer, bei dem sich die Frau schwer an der Hand verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 77-jährige Frau eine Bankfiliale in der v.-Thünen-Straße und betrat den Gehweg. Plötzlich stieß sie mit einem von links kommenden Mann zusammen, der den Gehweg in Richtung Warener Straße mit einem E-Scooter befuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich an der rechten Hand und im Beckenbereich. Der Unfallverursacher entschuldigte sich kurz und verließ dann unerlaubt den Unfallort. Der vor der Filiale wartende Ehemann der Fußgängerin brachte sie umgehend in das DRK-Krankenhaus für eine weitere medizinische Behandlung.



Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen etwa 1,70m großen Mann, der gebrochen Deutsch sprach. Zudem trug er einen grünen Mantel mit aufgesetzter Kapuze und schwarzer Jeans.

Die Kriminalpolizei in Teterow ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell