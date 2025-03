POL-HRO: Bildüberwachung Marienplatz: Interimslösung wird installiert - Mobile Wache und Präsenz bleiben

Schwerin (ots) -



Auf dem Schweriner Marienplatz beginnt heute die Installation einer mobilen Bildübertragung. Die neuen Kameras dienen als Interimslösung für die ausgefallene, festinstallierte Bildübertragung.



Die Interimslösung besteht aus zwei mobilen Masten mit insgesamt acht Kameras. Diese werden - wie die bisherige Bildübertragung - Bilder des Platzes direkt in das Hauptrevier Schwerin übertragen. Von dort aus können die Beamten das Geschehen auf dem Platz in Echtzeit verfolgen, die Kameras bei Bedarf steuern, Gefahrensituationen umgehend erkennen und darauf reagieren. Zusätzlich können die gespeicherten Aufnahmen im Nachhinein für notwendige Ermittlungen genutzt werden. Identisch zur vorherigen Bildüberwachung beträgt die Speicherdauer der Aufnahmen sieben Tage. Durch die enge Abstimmung mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit MV gewährt die Anlage alle notwendigen Standards des Datenschutzes.



Bis die neue Bildüberwachungstechnik beschafft und installiert ist, wird die Interimslösung auf dem Marienplatz eingesetzt.



Die mobile Wache, die sich in den vergangenen Wochen als feste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger etabliert hat, bleibt weiterhin auf dem Marienplatz. Parallel dazu laufen die Planungen, möglichst nah bzw. wieder auf dem Marienplatz eine Polizeistation einzurichten.



Hintergrund: Seit 2018 wird der Marienplatz in der Landeshauptstadt Schwerin mit insgesamt acht Kameras rund um die Uhr videoüberwacht. Anfang Februar 2025 ist die Bildüberwachung aufgrund eines Serverdefekts irreparabel ausgefallen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell