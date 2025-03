POL-HRO: Schloss Johannstorf brennt vollständig nieder / Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Dassow (ots) -



Am Samstag, den 01.03.2025, kam es gegen 7:00 Uhr zu einem Brand im

Schloss Johannstorf bei Dassow.



Nach ersten Erkenntnissen kam es im leerstehenden und baufälligen

Schloss Johannstorf zu einem Brandausbruch. Bei Eintreffen der

Feuerwehr brannte das Dach bereits in voller Ausdehnung.

Löscharbeiten waren nur unter erschwerten Bedingungen möglich, da die

Feuerwehr aufgrund eines das Wasserschloss umgebenden Wassergrabens

sowie einer baufälligen Brücke mit ihrer Löschtechnik nicht optimal

an das Gebäude herankommen konnte. Das alte Schloss brannte

vollständig nieder. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren und

beschlagnahmte den Brandort. Eine Anzeige wegen Brandstiftung wurde

aufgenommen, ein Brandursachenermittler angefordert. Dieser kommt in

den nächsten Tagen zum Einsatz. Der geschätzte Sachschaden beläuft

sich auf eine Million Euro. Zur Durchführung der Löscharbeiten waren

die Freiwilligen Feuerwehren aus Dassow, Harkensee, Herrnburg,

Schönberg und Selmsdorf im Einsatz.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst



