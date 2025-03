POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 01. März 2025

Wismar (ots) -



Für den heutigen Samstag waren in Wismar zwei Versammlungen angemeldet. Beide verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Die Versammlungen begannen jeweils um 14 Uhr im Bereich des Bahnhofes.



Die erste Versammlung, an der in der Spitze bis zu 80 Personen teilnahmen, führte über die Bauhof- sowie Altwismarstraße bis zum Wismarer Marktplatz und schließlich zurück zum Bahnhof.

An der Gegenversammlung nahmen in der Spitze 280 Personen teil. Diese Versammlung führte über die Bahnhofstraße, Frische Grube sowie Krämerstraße ebenfalls zum Wismarer Marktplatz und von dort zurück zum Bahnhof.



Im Bereich beider Aufzugsstrecken kam es lediglich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit rund 120 eigenen sowie unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V sowie anderer Dienststellen des Polizeipräsidiums Rostock.



In einem Fall leiteten Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein.



