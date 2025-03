POL-HRO: Einbrecher stehlen teure Technik aus landwirtschaftlichem Betrieb / Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Parchim/Tessenow (ots) -



In der Nacht vom 27.02.2025 auf den 28.02.2025 kam es in den Ruhner

Bergen, nahe der Ortschaft Tessenow, zu einem Einbruch in einen

landwirtschaftlichen Betrieb. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen

verschafften sich der oder die Täter unerlaubt Zutritt zum Gelände

und entwendeten aus mehreren Ackerschleppern/Traktoren die

GPS-Navigationssysteme sowie Anhängerkupplungen. Anschließend

transportierten die Unbekannten das Diebesgut vermutlich mit einem

Transporter ab. Zur Spurensuche kam der Kriminaldauerdienst

Ludwigslust zum Einsatz. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts des

besonders schweren Falles des Diebstahles wurde aufgenommen. Der

vorläufig geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den

Tätern:



Wer hat in der Nacht von Donnerstag, den 27.02.2025 auf Freitag, den

28.02.2025 entlang der Kreisstraße 122 zwischen den Ortslagen

Siggelkow, Tessenow, Marnitz und Suckow auffällige Personen oder

Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Parchim unter der

Telefonnummer 03871 6000, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell