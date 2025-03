POL-HRO: Graffitis in Rostock-Schmarl

Rostock (ots) -



In der Nacht vom 28.02.2025 auf den 01.03.2025 wurden mehrere

Graffitis an einer Apotheke in Rostock-Schmarl aufgebracht.

Unbekannte Tatverdächtige haben auf einer Länge von 10 m und einer

Höhe von 1,5 m mehrere Graffitis in Form von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen an der Außenfassade einer Apotheke

aufgesprüht. Die Schadenshöhe wird auf 500 EUR geschätzt. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtige

Beobachtungen gemacht haben sich an den Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0381/4616-1616, die Onlinewache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de , oder jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock/Einsatzleitstelle



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell