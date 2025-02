LKA-MV: Das LKA MV warnt vor einer aktuellen Serie von Sextortion-Mails

Rampe (ots) -



Dem LKA MV liegen aktuell Erkenntnisse über eine breitangelegte, automatisierte Erpressungs-Kampagne (Modus Operandi Sextortion) vor, die seit einigen Tagen durchgeführt wird.



Es existieren verschiedene Arten von Modis Operandi bei Sextortion. Bei einer Variante verschicken die Täter oder Täterinnen per E-Mail Erpresserschreiben an ihre Opfer, in dem sie behaupten, von ihrem Opfer kompromittierende Sexvideos aufgenommen zu haben und fordern Geldbeträge, damit diese nicht veröffentlicht werden. Häufig werden derartige E-Mails massenweise als Spam-Mails verschickt.



In der aktuell vorliegenden Serie suggerieren die Täterinnen oder Täter dabei den Geschädigten, dass deren Rechner täterseits übernommen und intime Informationen über die Geschädigten gesammelt wurden. Diese werden in der Folge um eine Zahlung z.B. von 800 EUR in Bitcoins erpresst, sonst würden die erlangten intimen Informationen veröffentlicht werden.



Nach erster Lageeinschätzung des LKA MV handelt es sich bei der hiesigen Serie um nicht-personalisierte Schreiben. Es liegen bisher keine Erkenntnisse auf tatsächliche Rechnerübernahmen und Informationsabflüsse vor. Es ist nach jetzigem Informationsstand bereits zu einigen Fällen von Zahlungen durch Geschädigte an die Täter gekommen.



Eine fast identische Serie hat es bereits 2024 gegeben.



Das Landeskriminalamt rät: Leisten Sie keine Zahlungen an die Täter!



Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus ermittlungstaktischer Sicht keine weiteren Details genannt werden können.



Sind auch Sie Opfer eines entsprechenden Erpressungsversuchs geworden? Dann informieren Sie bitte die nächstgelegene Polizeidienststelle oder nutzen Sie die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.



Weitere Informationen zum Thema Sextortion erhalten Sie hier:



https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/



https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2025/250212_Valentinstag_Sextortion.html



