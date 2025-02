POL-NB: E-Scooter-Fahrerin fährt Jungen an

Malchow (ots) -



Ein neunjähriger Radfahrer ist gestern gegen 11:30 Uhr auf dem Bürgersteig in der Straße der Jugend in Malchow etwa auf Höhe der Hausnummer 36 von einer E-Scooter-Fahrerin angefahren worden. Sie soll ihn daraufhin noch beleidigt haben und fuhr weg. Er verletzte sich leicht.



Als er seiner Mutter davon zu Hause erzählte, erstattete sie eine entsprechende Anzeige bei der Polizei.



Die Frau auf dem E-Scooter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, ein Nasen-Piercing tragen und gestern komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Ein Junge, der den Vorfall beobachtet haben soll, war auf einem gelb-roten Rad unterwegs, trug einen roten Helm und eine gelbe Jacke.



Wer den Vorfall gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Röbel zu melden unter 039931 / 8480. Unter dieser Nummer können ebenfalls sachdienliche Hinweise zu der Tatverdächtigen übermittelt werden.



Der Junge ist Deutscher.



