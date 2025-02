POL-HRO: Porschefahrer nimmt Linienbus die Vorfahrt - Passagierin stürzt nach Gefahrenbremsung und verletzt sich

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) -



Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 14:00 Uhr in der Schwaaner Straße in Güstrow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 45-jährige Frau leicht verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer eines schwarzen Porsches die Neue Straße und bog nach links in die Eisenbahnstraße ab. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt eines aus Richtung Eisenbahnstraße in Weiterfahrt zur Schwaaner Straße fahrenden Linienbusses. Um einen direkten Zusammenstoß mit dem Porsche zu vermeiden, musste der 58-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, in deren Folge eine 45-jährige Passagierin im Bus stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die Frau musste zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum verbracht werden.



Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich währenddessen vom Unfallort. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeugführer um einen älteren Mann mit schwarzer Jacke und Schal gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz soll eine ältere Frau gesessen haben. Weitere Angaben zu den Fahrzeuginsassen sind derzeit nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise zum möglichen Unfallverursacher geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



