POL-HRO: Zeuge verhindert Trunkenheitsfahrt: Polizei stoppt 70-Jährigen auf Supermarktparkplatz

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am gestrigen Vormittag eine weitere Trunkenheitsfahrt rechtzeitig verhindert werden.



Gegen 10:00 Uhr meldete der Hinweisgeber der Polizei den Verdacht, dass ein Autofahrer alkoholisiert von Klein Rogahn in Richtung Schwerin unterwegs sei.



Die Beamten wurden schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Fasanehof in Schwerin fündig. Der 70-jährige deutsche Fahrer zeigte auch gegenüber den Polizisten eindeutige Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Mit einem Wert von 1,73 Promille war der Mann erheblich alkoholisiert.



Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte seinen Führerschein. Trotz der vorliegenden Beweise stritt der Mann bis zum Abschluss der Maßnahmen ab, selbst gefahren zu sein. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei lobt das schnelle Handeln des Zeugen.



