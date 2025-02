POL-HRO: Schwerer Raub in Rostock - Täter zu Haftstrafen verurteilt

Rostock (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und der Polizeiinspektion Rostock



Nach einem schweren Raub zu Beginn des vergangenen Jahres in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt wurden zwei Tatverdächtige nun zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.



Am 13. Januar 2024 hatten zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren im Bereich Stampfmüllerstraße/Ecke Friedhofsweg zwei Passanten angesprochen und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert (Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5691211). Nach der Tat flüchteten die Täter zunächst mit ihrer Beute.



Durch schnell eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die beiden Männer wenig später gestellt werden. Bei ihrer Festnahme fanden die Beamten sowohl das entwendete Bargeld als auch das Tatmesser bei den Verdächtigen.



Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten zur weiteren Erhärtung des Tatverdachts gegen die beiden Beschuldigten. Das Landgericht Rostock verurteilte die beiden Männer, die aus Somalia und Marokko stammen, nun zu Freiheitsstrafen von sechs bzw. sieben Jahren. Das Urteil ist rechtskräftig.



