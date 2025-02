POL-HRO: Diebstahl aus PKW - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



In der vergangenen Woche kam es in Wismar zu zwei Diebstählen aus PKW, zu denen die Kriminalpolizei nun ermittelt.



In einem Fall, der sich am Dienstagvormittag (25. Februar) ereignete, entwendeten Unbekannte offenbar eine Geldbörse aus dem PKW einer 73-jährigen Geschädigten, während sie ihren Einkaufswagen im Bereich der Zierower Landstraße in einen Unterstand brachte.



Im zweiten Fall, der sich im Zeitraum von Montag- bis Donnerstagnachmittag (24.-27. Februar) ereignete, zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe eines im Stadtteil Wismar-Nord, in der Gartenstraße, abgestellten PKW und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren zurückgelassene Bekleidung.



Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge mit etwa 400 Euro beziffert.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen in der Zierower Landstraße oder in der Gartenstraße geben können, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Hinweise der Polizei: Wertgegenstände im Fahrzeuginneren stellen einen Anreiz für potentielle Diebe dar. Lassen Sie keinesfalls Taschen oder andere Wertsachen im Auto zurück.

Weitere Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Auto finden sich auf der Website der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/



