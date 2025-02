POL-HRO: Polizei stellt Handtaschendieb

Schwerin (ots) -



Dank eines entscheidenden Zeugenhinweises konnte die Polizei gestern einen 20-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat stellen.



Dem Mann wird vorgeworfen, einer 65-jährigen Frau gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt im Bereich Dreescher Markt die Handtasche entwendet zu haben. Eine Zeugin beobachtete die Flucht des Täters und informierte unverzüglich ein fußläufiges Polizeiteam, das sich in der Nähe befand.



Nach ersten Erkenntnissen stieg der Tatverdächtige anschließend in eine Straßenbahn. Eine weitere Streifenbesatzung der Polizei konnte ihn wenige Haltestellen später stellen. Ein Abgleich der Videoaufzeichnungen aus der Straßenbahn mit der angetroffenen Person erhärtete den Tatverdacht gegen den 20-jährigen Mann aus Marokko.



Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.



Dieser Fall zeigt, wie wichtig die Unterstützung durch Zeugen bei der Aufklärung solcher Straftaten ist.



Bei einem weiteren Diebstahl gestern Nachmittag in einem Supermarkt in der Grabenstraße wurde einem 64-jährigen Mann die Geldbörse entwendet. Hinweise auf die möglichen Täter liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 zu melden.



