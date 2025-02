POL-HRO: Reisende Einmietbetrügerin in Untersuchungshaft

Schwerin (ots) -



Die Polizei Schwerin hat am Donnerstagvormittag eine 58-jährige Frau in einem Hotel der Landeshauptstadt festgenommen. Die Frau hatte sich dort mehrere Tage eingemietet und soll bei der Anmeldung falsche Zahlungsbereitschaft vorgetäuscht haben.



Nach bisherigem Ermittlungsstand gaukelte die Frau bei der Anmeldung im Hotel eine Zahlungsfähigkeit vor und plante, die Unterkunft zu verlassen, ohne die ausstehenden Kosten in Höhe von rund 500 Euro zu begleichen.



Dank der aufmerksamen und umsichtig handelnden Hotelangestellten, die Unstimmigkeiten bemerkten und unverzüglich die Polizei informierten, konnte die Tatverdächtige noch vor Ort festgenommen werden.

Das Amtsgericht Schwerin hat am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl gegen die 58-Jährige erlassen und den Vollzug angeordnet.



Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass die 58-Jährige seit 2009 in mehreren Bundesländern ähnliche Delikte begangen haben soll. Die Tatverdächtige suchte offenbar gezielt Hotels auf, gab sich bei der Anmeldung als zahlungsfähig aus und verschwand nach mehrtägigen Aufenthalten, ohne die entstandenen Kosten zu begleichen. Gegen die deutsche Frau lagen bereits mehrere polizeiliche Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung vor.



