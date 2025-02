POL-NB: Unfall in Kurve Höhe Tankstelle

Malchow (ots) -



Eine 57-Jährige ist kurz nach 08:00 Uhr heute Morgen in Malchow in der Straße "Stämmenberg" in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Sie wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.



Die Straße war kurzzeitig durch den Unfall voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.



Die Fahrerin ist Deutsche.



