POL-HRO: Diebstahl der Ukraine-Flagge vor dem Wismarer Rathaus

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 27. Februar, wurde die vor dem Wismarer Rathaus angebrachte Flagge der Ukraine von Unbekannten entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Der Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen festgestellt und bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Wismarer Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell