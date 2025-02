POL-HRO: Fehlalarm in Bankfiliale auf dem Schweriner Marienplatz

Schwerin (ots) -



Am heutigen Vormittag wurde in einer Bankfiliale auf dem Schweriner Marienplatz ein Alarm ausgelöst, der umgehend einen Polizeieinsatz nach sich zog. Nach einer gründlichen Überprüfung konnten die eingesetzten Beamten schnell Entwarnung geben. Es handelte sich um einen Fehlalarm.



Während der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verkehr im Bereich Marienplatz vorübergehend angehalten. Der Vorfall ereignete sich gegen 08:00 Uhr, die Maßnahmen wurden mittlerweile beendet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell