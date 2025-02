POL-NB: Wer braucht Ahornbäume?

Demmin (ots) -



Ob da wohl die Gelegenheit Diebe gemacht hat? Heute Morgen wurde der Polizei gemeldet, dass drei Ahornbäume vom Straßenrand verschwunden sind. Sie lagen an der B194 bei Demmin und warteten über Nacht darauf, dass sie heute eingepflanzt werden. Der Wert der Bäume beträgt etwa 600 Euro.



Nun stellt sich tatsächlich die Frage: Wer hat die Ahornbäume mitgenommen und hat demnächst womöglich im eigenen Garten welche zu stehen?



Wer sich selbst ertappt fühlt oder Hinweise zum möglichen Dieb hat, wendet sich bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 254224.



