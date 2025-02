POL-HST: Nachmeldung zum Polizeieinsatz an Stralsunder Schule

Stralsund (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es zu einem Unglück an einer Stralsunder Schule am Mittwoch, dem 26. Februar 2025 (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5979186).



Das verunglückte Kind ist am heutigen Tag seinen Verletzungen erlegen.



Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.



Aus Rücksicht gegenüber der Familie werden keine weiteren Informationen bekanntgegeben. Die Polizei bittet um Verständnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell