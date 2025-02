POL-HRO: Polizei sucht weiter nach vermisster Seniorin aus Crivitz (Ergänzungsmeldung)

Crivitz (ots) -



Seitdem eine 87-jährige Frau seit Dienstagabend aus Crivitz vermisst wird (wir berichteten), sucht die Polizei ununterbrochen nach der Seniorin. Dazu wurden am Mittwoch neben mehreren Funkstreifenwagen auch eine Polizeidrohne und zwei Fährtenhunde eingesetzt. Auch die Unterstützung von zwei sogenannten Mantrailer-Hunden brachte bisher keinen Erfolg. Am heutigen Tag kommen zwei Drohnen der Feuerwehr-Drohnenstaffel Crivitz zum Einsatz und auch der Polizeihubschrauber soll am Nachmittag bei der Suche rund um Crivitz unterstützen.



Details zur Vermissten sowie ein Foto von ihr sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://shorturl.at/IlrDR



Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 nehmen weiterhin Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten entgegen.



