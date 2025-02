POL-ANK: Unbekannte brechen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots) -



Am 26.02.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung in der Tolstoistraße in Greifswald gemeldet. Unbekannte Täter brachen zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr in die Wohnung der 54-jährigen deutschen Geschädigten ein.

Durch die Tat konnten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-0, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



