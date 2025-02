POL-HRO: Auffahrunfall auf der B110 bei Sanitz trübt morgendlichen Berufsverkehr

Landkreis Rostock/Sanitz (ots) -



Gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der B110 zwischen Sanitz und Wendfeld ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW, bei dem laut gegenwärtigem Kenntnisstand mindestens zwei Personen verletzt wurden.



Im Kontext der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlungen kann der Unfallhergang wie folgt skizziert werden. Der 38-jährige Fahrer eines Seat befuhr die B110 aus Richtung Sanitz kommend, als sich der vor ihm befindliche Verkehr verkehrsbedingt staute. Vermeintlich um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich der Sanitzer mit seinem PKW auf die linke Fahrspur aus und kollidierte hier jedoch mit dem ihm entgegenkommenden Ford einer 57-Jährigen aus Bad Sülze. Beide Personen erlitten Verletzungen in Form von Prellungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in Rostocker Kliniken gebracht.



Die Fahrzeuge sind laut vorliegender Angaben erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Straßenmeisterei Pastow gebunden und entfernt. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Begutachtung im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu temporären Stauerscheinungen des morgendlichen Berufsverkehrs, da dieser wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden musste.



Die weiterführenden Verkehrsunfallermittlungen obliegen der Kriminalpolizei Sanitz.



