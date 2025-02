POL-HRO: Psychischer Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz in Schwerin aus

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend kam es im Stadtteil Mueßer Holz in Schwerin zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Auslöser war ein Notruf eines Anwohners, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.



Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei in der Kantstraße gegen 18:40 Uhr verbarrikadierte sich der 40-jährige Deutsche in seiner Wohnung und rief gleichzeitig um Hilfe. Im Verlauf des Einsatzes nahmen die Einsatzkräfte Rauchgeruch wahr, woraufhin eine Notöffnung der Wohnungstür durchgeführt wurde. Nach dem Eindringen in die Wohnung leistete der Mann Widerstand. Die Polizeibeamten blieben dabei unverletzt.



Der 40-Jährige wurde im Anschluss medizinisch betreut.



