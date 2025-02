POL-NB: Nach Bedrohung treffen sich plötzlich alle im Revier

Demmin (ots) -



Gegen 18:30 Uhr soll es vor einem Imbiss in der Demminer Clara-Zetkin-Straße zu einer Bedrohung gekommen sein. Mehrere jüngere Leute standen nach derzeitigen Kenntnissen vor dem Geschäft, als ein Mann auftauchte und plötzlich mit einem Messer in ihre Richtung gefuchtelt haben soll. Dabei habe er unverständliche Sachen gesagt und sei immer dichter auf sie zugekommen.



Ein direkt bedrohter 20-jähriger Deutscher wandte den drohenden Angriff lautstark ab. Der Täter flüchtete. Nur Minuten später trafen sich die Bedrohten und der Verdächtige im Polizeirevier wieder. Der Beschuldigte wollte der Polizei von dem verbalen Aufeinandertreffen erzählen, die jungen Leute wollten von der Messerbedrohung berichten.



Das vermeintliche Tatmittel konnten die Polizisten bei dem 33-jährigen armenischen Tatverdächtigen sicherstellen. Gegen den polizeibekannten Mann wurde eine Anzeige wegen Bedrohung gefertigt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell