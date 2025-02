POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei fahndet aktuell nach einem 16-jährigen Mädchen aus Schwerin und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am 26.02.2025 gegen 20:00 Uhr verließ das Mädchen die elterliche Wohnung in der Kantstraße. Ihr Ziel in der Wismarschen Straße hat sie nicht erreicht. Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.



Die 16-Järhige ist 180 cm groß, schlank und hat hellbraune, lange Haare.



Ein Foto der Vermnissten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fcld.ly/25-02-27vermisst_sn



Die Polizei bittet die Bevölkerung und Medien um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Schwerin (Tel. 0385 5180-2224) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer 110 entgegen.



