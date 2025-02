Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

Details anzeigen Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt dieser vermissten Person Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt dieser vermissten Person

Die Polizei fahndet aktuell nach einem 16-jährigen Mädchen aus Schwerin und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Seit dem 26.02.2025 wird Laura-Celine Kinkeldey vermisst, nachdem sie gegen 20:00 Uhr ihre elterliche Wohnung in der Kantstraße verlassen hat. An ihrem Ziel in der Wismarschen Straße ist sie nicht angekommen. Bisherige Suchmaßnahmen sind erfolglos geblieben.



Laura-Celine Kinkeldey ist 180 cm groß, schlank und hat hellbraune, lange Haare.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Schwerin (Tel. 0385 5180-2224) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer 110 entgegen.