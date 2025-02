POL-NB: Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Anklam (ots) -



Am 26.02.2025 gegen 20:30 Uhr meldete eine Hinweisgeberin beim Notruf der Polizei einen PKW, welcher beschädigt mitten auf der Friedländer Landstraße in Anklam stehen soll und von einem Fahrer jede Spur fehle. Des Weiteren waren am PKW keine Kennzeichen angebracht.



Die Spuren am PKW ließen den Schluss zu, dass der Honda Jazz wenige Meter zuvor bei der Fahrt in Richtung Innenstadt gegen einen Baum geprallt sein muss. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 3000 EUR.



Auf der Suche nach einem Verantwortlichen konnte ein 41-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger angetroffen werden, welche in einer Bushaltestelle ca. 150 m vom PKW entfernt saß. Da im PKW persönliche Dokumente desjenigen aufgefunden wurden, lag der Verdacht nahe, dass der Mann etwas mit dem Fahrzeug zu tun haben muss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille.



Kurioserweise befand sich an einem Handgelenk des Ukrainers eine Handfessel. Aufgrund der Sprachbarriere konnte zunächst nicht geklärt werden, woher diese stammte. Benachbarte Dienststellen im Nahbereich aber auch Dienststellen angrenzender Bundesländer und Polen gaben Entwarnung, dass die Handschellen von dort stammen könnten. Bei näherer Betrachtung konnten diese dem privaten Dienstleistungssektor zugeordnet werden. Weshalb der Verantwortliche die Handschellen bei Fahrtantritt noch angelegt hatte, wurde leider nicht bekannt.



Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt und das Fahrzeug bereits abgemeldet und somit nicht zugelassen war.



Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Verstößen gegen versicherungs- und zulassungsrechtliche Vorschriften eingeleitet.



