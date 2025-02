POL-HRO: Bedrohung von Passanten im Stadtgebiet Rostock

Rostock (ots) -



Am 26.02.25 kam es gegen 19:15 Uhr im Rostocker Bahnhofsviertel zu

einer Beleidigung und Bedrohung mehrerer Passanten auf offener

Straße. Der 56-jährige marokkanische Tatverdächtige beschimpfte und

beleidigte zunächst zwei Fußgängerinnen in der Hermannstraße. Wenige

Meter weiter traf er in der Augustenstraße auf einen Radfahrer, mit

dem er ebenfalls unvermittelt in Streit geriet. Im Zuge der verbalen

Auseinandersetzung hielt der Tatverdächtige zerbrochenes Glas

bedrohend vor sich und bewegte sich auf den Geschädigten zu. Dieser

wusste sich nur durch den Wurf seines Fahrrades in Richtung des

Angreifers zu helfen und entfernte sich. Der Tatverdächtige konnte

aufgrund der Personenbeschreibung in den Wallanlagen durch Beamte des

PHR Rostock Reutershagen festgestellt und widerstandslos festgenommen

werden. Gegen ihn wird wegen Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes

gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt.



Christian Müller

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



