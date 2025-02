79-jährige Frau aus Zarrendorf (Grimmen) vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht derzeit nach der 79-jährigen Frau Hannelore Meyer, welche zeitlich und örtlich nicht orientiert ist. Sie wurde zuletzt am Mittwoch (26.02.2025) gegen 09:30 Uhr in Stralsund in der Wasserstraße gesehen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,60 m groß

- schlanke Statur

- läuft leicht nach vorne gebeugt

- kurze, graue Haare.

Zur Kleidung sind folgende Informationen bekannt:

- graue Lederjacke

- blaue Jeanshose

- graue Brille

- führt eventuell einen lila Beutel mit sich.

Bildmaterial ist leider nicht vorhanden.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei, darunter auch der Einsatz eines Fährtensuchhundes, führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 79-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 79-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Grimmen unter 038326 570, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.