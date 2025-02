POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer stellt sich in Rostock selbst

Rostock (ots) -



Ein 50-jähriger Mann aus Rostock hat sich am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr den Behörden gestellt. Der Mann parkte sein Fahrzeug, einen Mazda, zuvor direkt vor der Polizeidienststelle in Rostock-Dierkow - und das, obwohl er offenbar alkoholisiert war.



Die diensthabenden Beamten wurden Zeugen, wie der Mann das Fahrzeug deutlich hörbar abbremste und dabei die Parkmarkierungen auf dem Besucherparkplatz offenbar eher frei interpretierte. Nachdem er sein Fahrzeug abgestellt hatte, betrat der Rostocker das Polizeirevier und teilte den Beamten mit, dass er aufgrund eines familiären Disputs alkoholisiert mit dem Auto gefahren sei.



Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt auf und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: ein Wert von 1,78 Promille. Im Fahrzeug des 50-jährigen Deutschen fanden die Beamten zudem mehrere, teils geöffnete Dosen alkoholischer Getränke.



Da der Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr bestand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell