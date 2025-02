POL-NB: Wieder hat ein Baum gebrannt

Neubrandenburg (ots) -



Heute Morgen kurz nach 07:00 Uhr waren erneut Feuerwehr und Polizei im Einsatz wegen eines brennenden Baums. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Der Baum musste gefällt werden. Der Schaden auf ungefähr 200 Euro geschätzt. Die Polizei hat Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung aufgenommen.



Bereits am 20.02. gegen 02:10 Uhr löste ein glimmender Baum mit starker Rauchentwicklung am Schwanenteich - ein anderer Baum als im aktuellen Fall - einen Einsatz für Feuerwehr und Polizei aus. Nur einen Tag später wurde am Abend gegen 20:45 Uhr wieder ein brennender Baum gemeldet.



Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen machen? Gerade auffällige Personen im Bereich des Schwanenteichs, die sich dort kurz vor den jeweiligen Einsätzen aufgehalten haben, könnten eine Rolle spielen - womöglich auch als Zeugen.



Hinweise können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 gehen.



