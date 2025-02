POL-HRO: Die Krimininalpolizei sucht Zeugen nach Raubstraftat in Rostock-Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Am Montagabend gegen 20:20 Uhr wurde ein 41-jähriger Mann in der Pablo-Picasso-Straße, Höhe Hausnummer 35, Opfer eines Raubüberfalls.



Nach ersten Erkenntnissen war der Geschädigte zum Zeitpunkt zu Fuß nach Hause unterwegs, als er plötzlich von zwei männlichen, dunkel gekleideten Personen an eine Wand gedrückt wurde. Ohne ein Wort zu sprechen, entwendeten die Täter das Smartphone sowie die Geldbörse des Mannes und verließen anschließend den Tatort in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Graf-Stauffenberg-Straße. Der Geschädigte beschreibt die Männer als circa 170 cm groß, einer der Täter soll eine Wollmütze getragen haben. Der unter dem Eindruck des Raubes stehende Mann begab sich im Anschluss der Tat in einen Lebensmittelmarkt, von wo aus die Polizei informiert wurde. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.



Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen in der Pablo-Picasso-Straße beobachtet? Können Angaben zu zwei dunkel gekleideten Männern gemacht werden? Konnten Personen beobachtet werden, bei der die Beschreibung übereinstimmen könnte, welche in eine Straßenbahn eingestiegen sind?



Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



